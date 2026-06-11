Президент Сербии Александр Вучич после ухода с поста главы государства может продолжить карьеру на должности премьер-министра, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, завершение карьеры сербского лидера — это ожидаемый процесс, поскольку политик уже говорил, что не намерен менять конституцию ради нового срока.

Недавно Вучич заявил, что он политический ветеран и не может больше баллотироваться на пост президента. И ради этого он не собирается менять конституцию. Завершение его президентской карьеры — ожидаемый результат. При его правлении Сербия сохраняет суверенитет, несмотря на жесткое давление со стороны Брюсселя и НАТО. Период президентства Вучича ознаменован выстраиванием отношений с РФ, стабилизацией экономики и отказом от военной поддержки любых натовских инициатив. Вероятно, он сделает рокировку должностей с исполняющим обязанности премьер-министра Милошом Вучевичем. Если его преемник будет проводить и политику действующего президента, то народ поддержит такой ход событий ради сохранения стабильности в регионе, — пояснил Самонкин.

Ранее председатель наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Вучич не будет баллотироваться на новый срок. По его словам, несмотря на отказ от должности, глава государства продолжит активно участвовать в политической жизни страны.