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07 июля 2026 в 10:07

Зоопсихолог ответила, можно ли кошкам есть молочные продукты

Зоопсихолог Капустина: молоко может вызвать диарею у взрослых кошек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Употребление молока может стать причиной возникновения диареи у взрослых кошек, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, с возрастом у питомцев зачастую начинает появляться непереносимость лактозы.

У большинства взрослых кошек, как и у людей, с возрастом появляется непереносимость лактозы. Из-за этого употребление молочных продуктов может вызвать у них как минимум диарею, а как максимум — проблемы с поджелудочной и почками. Если этой особенности нет, то такие изделия в небольших количествах вреда не принесут, — поделилась Капустина.

Ранее сообщалось, что за последние три года продажи препаратов для успокоения кошек увеличились на 120%. Примерно 15% посещений ветеринарных клиник происходят из-за стрессовых расстройств у животных.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков ранее предупредил, что сок борщевика может вызвать ожоги глаз у животных, которые в некоторых случаях способны привести к слепоте. Специалист порекомендовал тщательно промывать питомца мыльным раствором при первом контакте с растением.

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