Зоопсихолог ответила, можно ли кошкам есть молочные продукты Зоопсихолог Капустина: молоко может вызвать диарею у взрослых кошек

Употребление молока может стать причиной возникновения диареи у взрослых кошек, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, с возрастом у питомцев зачастую начинает появляться непереносимость лактозы.

У большинства взрослых кошек, как и у людей, с возрастом появляется непереносимость лактозы. Из-за этого употребление молочных продуктов может вызвать у них как минимум диарею, а как максимум — проблемы с поджелудочной и почками. Если этой особенности нет, то такие изделия в небольших количествах вреда не принесут, — поделилась Капустина.

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