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07 июля 2026 в 10:11

Найден поджигатель сгоревшего дотла Дома Ропса

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина закурил в Доме Ропса и устроил пожар

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Правоохранители задержали поджигателя Дома Ропса в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, памятник культурного наследия уничтожил пьяный житель элитного жилого комплекса, расположенного на Петровской косе.

34-летний петербуржец зашел в деревянный особняк и, по предварительным данным, случайно устроил пожар, уснув с зажженной сигаретой. Проснувшись от запаха гари, мужчина написал о случившемся сестре. Позже он узнал от своего начальника, что его разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре по адресу Петровская коса, дом № 9, поступила на пульт МЧС 6 июля в 14:09 мск. Пламя охватило площадь 100 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. С 2014 года Дом Ропса был заброшен, его планировали реконструировать.

До этого небольшой пожар произошел на участке Бруклинского моста в Нью-Йорке. Это случилось во время праздничных мероприятий, приуроченных к 250-летию независимости США. Возгорание началось в той части переправы, откуда обычно запускают салюты.

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