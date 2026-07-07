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07 июля 2026 в 10:14

Правоохранители рассказали, с чего начался пожар в ангаре в Петербурге

ТАСС: пожар в ангаре в Петербурге начался в помещении с кормами для животных

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Возгорание в ангаре на Софийской улице в Санкт-Петербурге, охватившее 2 тыс. квадратных метров, предположительно, началось в помещении для хранения кормов для животных, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По имеющейся информации, его арендовал предприниматель.

Горит один из собственников на рынке «Александрия». <…> По предварительным данным, пожар начался у предпринимателя, арендующего помещение под хранение кормов для животных, — говорится в сообщении.

Ранее сигнал о возгорании на Софийской улице поступил спасателям в 06:08. Уровень сложности пожара последовательно повысили с № 1-Бис до № 2, а затем — до № 3 из-за опасности переброски огня на соседний ангар и недостаточного напора воды. В тушении были задействованы 39 сотрудников и восемь машин техники.

Кроме того, в пресс-службе МЧС России сообщили, что в строительном гипермаркете в Ижевске зафиксировали возгорание на площади около 500 квадратных метров. По данным администрации объекта, в здании людей не было. К тушению были привлечены 46 спасателей и 13 единиц техники, обстоятельства устанавливаются.

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