«Нет секрета»: Буданов раскрыл, с кем еще у Украины будет конфликт

«Нет секрета»: Буданов раскрыл, с кем еще у Украины будет конфликт Буданов сообщил, что пик конфликта с Польшей еще впереди

Пик конфликта Украины с Польшей еще впереди, заявил руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина». По его словам, бывшая советская республика не будет принимать ультиматумов.

Он точно будет впереди. Здесь нет большого секрета. У нас немножко меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится, — отметил Буданов.

Ранее сообщалось, что глава офиса президента Украины приезжал в Варшаву для урегулирования конфликта, возникшего после присвоения одному из подразделений ВСУ звания «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Чиновник встретился с министром-координатором польских спецслужб Томашем Семоняком.

Кроме того, экс-премьер Польши Лешек Миллер заявлял, что визит Буданова в Польшу стал очередной провокацией со стороны Украины. Он отметил, что для поездки можно было направить любого другого представителя, например министра иностранных дел.