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07 июля 2026 в 10:06

Промышленные предприятия получили повреждения на Украине

В Полтавской области повреждены промышленные предприятия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Промышленные предприятия получили повреждения в Полтавской области Украины, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации региона Виталий Дякивнич. По его словам, объекты расположены в Миргородском и Полтавском районах.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что в Полтавской области ликвидирован старший штурман-летчик вертолетной эскадрильи 16-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины Валентин Мукшинов. По его информации, уроженец Чернигова погиб в результате удара БПЛА типа «Герань».

До этого пожар произошел на предприятии в Полтавском районе Украины. По данным ГСЧС страны, возгорание зафиксировали в среду, 1 июля. Подробности случившегося не приводятся. Причины также неизвестны.

В конце июня государственная служба страны по чрезвычайным ситуациям сообщила, что несколько крупных пожаров произошло в Кременчугском районе Полтавской области в центральной части Украины. Отмечается, что возгорания возникли на нескольких промышленных объектах. К тушению привлекались 182 спасателя и 47 единиц спецтехники.

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