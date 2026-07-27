XOLIDAYBOY и Клава Кока стали хедлайнерами DDX Fitness FEST 2026

XOLIDAYBOY, Мари Краймбрери и Клава Кока стали хедлайнерами вечерних концертов DDX Fitness FEST 2026. Фестиваль состоялся в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве 25 и 26 июля.

Помимо концертов, для гостей организовали открытые тренировки по нескольким направлениям. Гости фестиваля смогли посетить занятия по йоге, танцам и сайклингу. Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков совместно с создателем Neofit Арсением Кимом провел открытую тренировку. Также участники мероприятия смогли посетить лекции, включая выступление основателя и генерального директора фитнес-сети DDX Fitness Ивана Ситникова и международного эксперта по стратегии и брендингу Дмитрия Завражнова. Они представили свою книгу «Код ценности. VIBE: cистема мышления успешного бизнеса».

Для гостей фестиваля организаторы подготовили детские зоны, квесты и розыгрыши. Всего на мероприятии провели более 150 тренировок, встречу посетили более 20 блогеров и экспертов. Также в рамках фестиваля состоялась самая масштабная йога-практика, участниками которой стали более 520 человек.

Ранее сообщалось, что тур VK Fest 2026 года 8–19 июля завершился выступлениями в Москве на ВДНХ. За полтора месяца фестиваль посетили сотни тысяч человек в четырех городах.