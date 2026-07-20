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20 июля 2026 в 17:04

Тур VK Fest 2026 года завершился выступлениями в Москве

Посетители во время второго дня фестиваля VK Fest 2026 на ВДНХ в Москве Посетители во время второго дня фестиваля VK Fest 2026 на ВДНХ в Москве Фото: Арина Антонова/РИА Новости
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Тур VK Fest 2026 года 8–19 июля завершился выступлениями в Москве на ВДНХ. За полтора месяца фестиваль посетили сотни тысяч человек в четырех городах. Трансляция из столицы набрала 18 млн просмотров, а трансляция на русском жестовом языке — более полумиллиона просмотров.

На сценах выступили свыше 300 исполнителей, музыкальных коллективов, блогеров и селебрити. Фестиваль в Москве установил рекорд по числу секретных гостей — среди них были Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Баста и белорусский дуэт POLICE IN PARIS.

В этом году VK Fest подтвердил звание самого масштабного и медийного фестиваля России. Мы не перестаем лайкать бесконечный поток ваших завирусившихся видео, историй, постов — их сотни и тысячи. Эта отдача говорит о том, что мы действительно создаем тренды, даем вам поводы для новостей, мемов и просто классного контента, — рассказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

В этом году синяя дорожка включала три зоны: светское дефиле, челленджи для звезд и интервью. Более 400 участников подготовили развлечения для посетителей всех возрастов — от игровых стендов до демонстрации беспилотных грузовиков и электромобиля «Атом». Также в «VK Лектории» прошли обсуждения на разные темы: от трансформации автомобиля в гаджет до литературы и поэзии.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» организует фестиваль поп-культуры «Фандом Фест» 10 и 11 октября на «ЦСКА Арене» в Москве. В рамках события выступят китайские певцы Кай Син и WEIYI, гостям также представят новинки кино, игр и литературы.

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