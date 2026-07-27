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27 июля 2026 в 12:45

Прохожие поймали на одеяло выпавшего из окна четырехлетнего мальчика

В Кирове прохожие спасли с помощью одеяла выпавшего из окна ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Прохожие в Кирове спасли четырехлетнего мальчика, выпавшего из окна, сообщается в канале ГУ МВД России по Кировской области на платформе МАКС. По информации ведомства, трагедия едва не случилась в микрорайоне Радужный. Очевидцы поймали малыша с помощью растянутого одеяла.

Ребенок находился в квартире с матерью, которая оставила сына без присмотра в комнате с открытым окном. Мальчик смог взобраться на подоконник. <...> Ребенка заметили очевидцы, успели растянуть одеяло и поймать его, — отметили в МВД.

Прибывшие на место ЧП медики не зафиксировали у ребенка травм и повреждений, в настоящий момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку, действиям матери дадут правовую оценку.

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Винокурова из окна квартиры на четвертом этаже выпала трехлетняя девочка. Она оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Пострадавшую госпитализировали.

До этого в Краснооктябрьском районе Волгограда 10-летний мальчик скончался после падения с высоты восьмого этажа. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку обстоятельств инцидента.

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