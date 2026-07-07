В ЕС назрел раскол по вопросу членства Сербии в объединении Нидерланды пригрозили наложить вето на переговоры о вступлении Сербии в ЕС

Попытка Евросоюза продвинуть переговоры о вступлении Сербии столкнулась с внутренним сопротивлением, Нидерланды могут наложить вето на расширение, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Еврокомиссия намерена 8 июля предложить послам стран ЕС открыть новый кластер с Белградом, хотя в Сербии этот шаг считают давно назревшим.

Сербские власти отмечают, что выполнили значительный объем предписанных реформ и технических требований. Однако европейские партнеры продолжают высказывать озабоченность по поводу состояния верховенства права, взаимодействия властей с НКО и уровня независимости журналистов. Отдельным раздражителем для Брюсселя остается внешнеполитическая линия Белграда, включая отказ присоединяться к санкционному режиму против России и неизменную позицию по статусу Косово.

Статус кандидата Сербия получила в 2012 году. Полноформатные переговоры стартовали в 2014-м, однако с тех пор динамика интеграции оказалась минимальной. В сербском правительстве предупреждают, что дальнейшая стагнация может усилить аргументы евроскептиков и подорвать доверие к европейскому курсу.

Ранее министр правительства республики Ненад Попович заявил, что Сербия, несмотря на огромное давление, никогда не введет санкции против России. По его словам, Сербия демонстрирует стойкость и четко знает, кто ее союзник.