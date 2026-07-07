Жители Херсонской области остались без электричества Сальдо: в Херсонской области нарушено электроснабжение во всех округах

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в МАКСе. На данный момент энергетики занимаются восстановлением подачи электричества.

Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома, — написал Сальдо.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что электроснабжение в городе полностью восстановили, а городские подстанции перевели на резервные схемы работы. По его словам, причиной перебоев стало повреждение объектов энергетической инфраструктуры за пределами региона.

Между тем несколько районов Котельников и Люберец остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на подстанции. Энергетики провели оперативные работы для восстановления подачи электроэнергии жителям населенных пунктов в округах Люберцы и Котельники. К устранению последствий аварии привлекли 20 бригад.