С певицы Седоковой хотят принудительно взыскать долги за коммуналку РИА Новости: с Анны Седоковой взыскивают более 10 тыс. рублей за ЖКУ

Судебные приставы начали принудительное взыскание с певицы Анны Седоковой задолженности за коммунальные платежи, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Сумма долга составляет более 10 тыс. рублей.

Согласно документам, исполнительное производство о взыскании 10,2 тыс. рублей было впервые открыто в ноябре 2024 года, однако в июле его прекратили из-за невозможности взыскания по судебному документу. В мае 2026 года в отношении певицы вновь было возбуждено исполнительное производство по взысканию аналогичной суммы.

Ранее СМИ сообщали о долге Аллы Пугачевой за электроэнергию в квартире на Арбате, где счета якобы не оплачивались с октября 2023 года по январь 2026 года. Однако директор певицы Елена Чупракова заявила, что задолженности за услуги ЖКХ у артистки нет, а распространяемые сведения не имеют оснований.

Также блогер Оксана Самойлова заявила, что сейчас за ней не числится долгов. Она уточнила, что в отчетных документах произошел сбой, что спровоцировало слухи о задолженности перед ФНС. По ее словам, представители уже обратились в соответствующие ведомства.