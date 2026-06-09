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09 июня 2026 в 15:17

«Оплачиваю»: директор Пугачевой о долгах певицы по коммуналке

Директор Пугачевой Чупракова заявила об отсутствии задолженности у артистки

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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У певицы Аллы Пугачевой нет задолженности за услуги жилищно-коммунального хозяйства, заявила директор артистки Елена Чупракова. По ее словам, которые приводит «Газета.Ru», соответствующие слухи не имеют основания.

Мне присылают счета, и я все оплачиваю по справкам. Никакой задолженности нет, — подчеркнула Чупракова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у Пугачевой образовался долг за электричество в пустой квартире на Арбате, которую она пытается продать почти за полмиллиарда рублей. Согласно сведениям канала, энергетики подали на певицу в суд из-за неоплаченных счетов, копившихся с октября 2023 по январь 2026 года.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить актрису и телеведущую Екатерину Варнаву на предмет иностранного финансирования после совместного выступления с комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) для гражданки Украины во французском Сен-Тропе. Он отметил, что аналогичную процедуру следует провести и в отношении певца Валерия Меладзе.

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