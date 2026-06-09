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09 июня 2026 в 11:12

Известная российская певица влипла в долги из-за пустующих хором на Арбате

Mash: Пугачева задолжала 8 тыс. рублей за свет в пустой квартире на Арбате

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Telegram-канал Mash пишет, что у певицы Аллы Пугачевой образовался долг в размере 8 тыс. рублей за электричество в пустой квартире на Арбате, которую она пытается продать почти за полмиллиарда рублей. По информации канала, энергетики подали на певицу в суд из-за неоплаченных счетов, копившихся с октября 2023-го по январь 2026 года.

В материале говорится, что речь идет о 300-метровых апартаментах в элитном жилом комплексе. Весной, отмечают авторы публикации, пятикомнатную квартиру с двумя парковочными местами выставили на продажу за $5 млн (около 391 млн рублей), хотя похожие варианты в этом доме сейчас продают почти за полмиллиарда. Показы, пишет канал, проходят в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы отклонил требования главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести и репутации. Инстанция также отказала во взыскании с артистки компенсации морального вреда на 5 млн рублей.

До этого Бородин в разговоре с NEWS.ru отказался жалеть Пугачеву после появления в Сети ее снимков, где бывшая легенда советской эстрады шла по улице сгорбленная и с тростью. Он признался, что не может простить исполнительнице антироссийских поступков.

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