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11 июня 2026 в 13:48

Психотерапевт назвал неочевидные факторы развития рассеянного склероза

Психотерапевт Евстигнеев: курение повышает риск развития рассеянного склероза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Курение, стресс, перенесенные вирусные инфекции, дефицит витамина D в организме и негативная экологическая обстановка повышают риск развития рассеянного склероза — аутоиммунного заболевания, заявил в беседе с «Москвой 24» психотерапевт Дмитрий Евстигнеев. Он отметил, что женщины сталкиваются с этим диагнозом примерно в три раза чаще мужчин.

Точные причины развития болезни остаются предметом научных дискуссий, однако доказано влияние комплекса факторов. К ним относятся генетическая предрасположенность, географический фактор (заболеваемость выше в северных широтах), низкий уровень витамина D, курение и перенесенные вирусные инфекции. В частности, вирус Эпштейна — Барр рассматривается научным сообществом как один из ключевых триггеров, — отметил Евстигнеев.

По его словам, очаги заболевания могут возникать в любых отделах центральной нервной системы, поэтому его симптомы крайне разнообразны. У человека с рассеянным склерозом могут наблюдаться двигательные или когнитивные нарушения, онемение конечностей, ухудшение зрения, хроническая усталость и депрессивное состояние. В качестве профилактики врач посоветовал поддерживать уровень витамина D, отказаться от курения, избегать стресса и поддерживать физическую активность.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что рассеянный склероз может вызвать нарушения координации. По словам врача, при этом заболевании иммунная система начинает атаковать миелиновую оболочку, которая служит защитой для нервной ткани головного и спинного мозга.

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