Масалитин назвал команду, которая удивит на ЧМ-2026 Экс-футболист Масалитин: сборная Мексики может удивить на ЧМ-2026

Сборная Мексики может удивить на предстоящем чемпионате мира, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его словам, этой команде не потребуется время на адаптацию к жарким погодным условиям.

Адаптация — немаловажный фактор. Кто-то неправильно составит подготовку, и все пойдет коту под хвост. И ты из лидера превращаешься в аутсайдера. Кто может удивить? Та же Мексика. При своих трибунах, адаптирована. Какая-то из африканских команд должна точно, — сказал Масалитин.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 стран. На ЧМ-2026 сыграют 12 футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Масалитин заявил, что главной задачей Лионеля Месси и Криштиану Роналду на ЧМ будет успокаивать молодых игроков. Он добавил, что опыт имеет большое значение на крупных турнирах.

До этого экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что Нидерланды могут дойти до полуфинала. По его мнению, команда Рональда Кумана способна удивить, но ей будет тяжело бороться с французами и испанцами.