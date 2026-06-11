Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 13:54

Масалитин назвал команду, которая удивит на ЧМ-2026

Экс-футболист Масалитин: сборная Мексики может удивить на ЧМ-2026

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сборная Мексики может удивить на предстоящем чемпионате мира, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его словам, этой команде не потребуется время на адаптацию к жарким погодным условиям.

Адаптация — немаловажный фактор. Кто-то неправильно составит подготовку, и все пойдет коту под хвост. И ты из лидера превращаешься в аутсайдера. Кто может удивить? Та же Мексика. При своих трибунах, адаптирована. Какая-то из африканских команд должна точно, — сказал Масалитин.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 стран. На ЧМ-2026 сыграют 12 футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Масалитин заявил, что главной задачей Лионеля Месси и Криштиану Роналду на ЧМ будет успокаивать молодых игроков. Он добавил, что опыт имеет большое значение на крупных турнирах.

До этого экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что Нидерланды могут дойти до полуфинала. По его мнению, команда Рональда Кумана способна удивить, но ей будет тяжело бороться с французами и испанцами.

Спорт
Футбол
Мексика
чемпионат мира
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Объекты ТЭК России защитили новыми антидроновыми системами
ЕС запретил Киеву тратить деньги с транша без разрешения
Захарова строками Пушкина урезонила европейских послов
Губерниев раскрыл, что изменится для России с назначением нового главы FIS
В Госдуме назвали способы заставить Украину и Запад ускорить переговоры
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 30 дронов
Пенсионер из Сибири предстанет перед судом за убийство 14-летней давности
Десятки пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона
В Новосибирске потушили открытое горение на складе площадью 1,7 тыс. кв. м
Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Чурсиной
Экс-футболист «Зенита» призвал Тюкавина не переходить в команду
Похитителя маленькой девочки в Югре отправили в СИЗО
ЕС готовит подлянку для граждан России, Белоруссии и Ирана
Росстандарт утвердил ГОСТ на детские игрушки с ИИ
В Госдуме ответили, могут ли разблокировать Telegram в России
Новая «Легенда» АвтоВАЗа: как изменилась Lada Niva — что уже не раздражает
Появились новые подробности об ударе по Музею обороны Севастополя
Прокуратура Киева подтвердила обыски у фигуранта дела Миндича
Троих несовершеннолетних мотоциклистов задержали в Бурятии в ходе рейда
СК предъявил обвинения мужчине, снявшему «ангар-могилу» в Петербурге
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.