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11 июля 2026 в 23:47

В Грайвороне ребенок попал под удар дрона ВСУ

В Грайвороне при атаке дрона ВСУ тяжело пострадал 13-летний мальчик

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В городе Грайворон Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал 13-летний мальчик, сообщили в оперштабе региона. В момент удара ребенок передвигался на велосипеде.

13-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ. Медики оценивают его состояние как тяжелое. В настоящее время он находится в реанимационном отделении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — сказано в сообщении.

Подростка доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь, его состояние остается тяжелым.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Новоайдарском округе ЛНР в результате удара украинского беспилотника по автомобилю погиб 35-летний мужчина, его отец получил ранения. Также, по его данным, в Лисичанске ВСУ нанесли удар по коммунальной машине.

До этого начальник департамента организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки Министерства здравоохранения ЛНР Максим Сидоренко сообщил, что за последний месяц атаки беспилотников ВСУ привели к гибели пятерых человек в Луганской Народной Республике. Еще 95 человек пострадали в результате ударов украинских дронов.

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