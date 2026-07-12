Охотник за золотом: как маньяк кошмарил два города на Волге

В Саратове и Самаре серийный убийца расправлялся с женщинами, после чего похищал золотые украшения и другие ценности. Одна из жертв грабителя-маньяка выжила, но на всю жизнь осталась инвалидом. Как сыщики вышли на след преступника, кем он оказался, какое получил наказание — в материале NEWS.ru.

Что известно о серии убийств в Саратове и Самаре

Как следует из материалов уголовного дела, серийный убийца орудовал в 1991 году. За несколько месяцев он расправился с тремя женщинами в Саратове и с одной в Самаре.

Первое убийство произошло весной 1991 года в пригороде Саратова. На территории дачного кооператива маньяк зарезал 50-летнюю Елену Кармееву и ее 25-летнюю дочь Светлану, а также забрал у первой жертвы серьги. Эксперты насчитали на телах погибших несколько десятков ран. Рядом с местом преступления было найдено орудие убийства — сломанный нож.

«Убийца с такой силой бил им несчастных, что лезвие не выдержало», — рассказывал ведущий программы «Следствие вели» на телеканале НТВ Леонид Каневский.

Еще одно преступление произошло в июне 1991 года в Саратове. Маньяк выследил 30-летнюю Валентину Никитину, которая возвращалась со свидания. Он зашел вместе с ней в лифт дома, где она жила, убил ее ножом, после чего забрал ювелирные украшения.

Четвертой жертвой душегуба стала молодая саратовчанка — дочь председателя местной коллегии адвокатов Ивана Павлюченко. Маньяк выстрелил в нее из ракетницы, переделанной под огнестрельное оружие.

Пятой погибшей стала жительница Самары. Маньяк застрелил женщину на пороге дома, похитил ее перстень, крестик с цепью и золотые серьги.

Затем маньяк напал в Саратове на студентку Елену Хатину, возвращавшуюся в общежитие. Убийца выстрелил ей в спину из ракетницы, забрал сумку с продуктами и убежал. Хатина выжила, но была парализована из-за ранения в позвоночник. В сумке, которую девушке передала мать, оказались банки с вареньем и консервами.

Преступник Олег Снегов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как сыщики начали поиски саратовского маньяка

Следователи заподозрили в убийстве Кармеевых мужа Елены — инженера, оставшегося без работы после закрытия НИИ. В последние месяцы Анатолий Кармеев не жил с семьей — супруга выгнала его после того, как он стал злоупотреблять спиртным.

В пользу версии о причастности мужчины к убийству говорило неопровержимое, казалось бы, доказательство. Когда Кармеева задержали по горячим следам, на нем была испачканная кровью одежда. Тем не менее мужчина категорически отрицал причастность к преступлению. Он уверял оперативников, что в день убийства отправился на дачу к жене и дочери, чтобы помириться с ними и сказать, что бросил пить и нашел работу. Приехав туда, он увидел на огороде окровавленные тела близких. По словам Кармеева, он пытался спасти жену и дочь, но было уже поздно.

«Смерть Елены и Светы потрясла меня, и я забыл про милицию. Не помню даже, как оказался дома и напился от горя», — сказал Кармеев на допросе.

Сначала следователи предположили, что оставшийся без постоянной работы мужчина убил жену и дочь с целью ограбления. Но они не нашли у него дома серьги, которые убийца вырвал из ушей Елены Кармеевой. При этом сыщики обнаружили деньги и золотые часы — подарок близких.

«Как же так? Если он нуждался в деньгах, то мог продать часы. Мама [Анатолия Кармеева] объяснила: это все, что у него осталось от семьи. Получалось нелогично: беречь память о жене и в то же время зверски вырвать у нее серьги из ушей?» — рассказывал Каневский.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как оперативники схватили серийного убийцу

Следователи стали сомневаться в виновности Кармеева. Через какое-то время с него сняли подозрения, поскольку был найден серийный убийца.

Свидетели не смогли описать его внешность. Выжившая Хатина не видела лица преступника, так как он выстрелил в нее со спины. Маньяка видел только шестилетний мальчик из Самары — сын последней жертвы. Он выбежал в подъезд в момент трагедии, услышав звук выстрела.

Сыщики стали искать убийцу по серьгам, украденным у Елены Кармеевой. Они выяснили, что украшения были необычными — коллеги женщины сделали их под заказ и подарили на ее 50-летие. Следователи нашли ювелира, изготовившего украшения. Он предоставил им эскиз изделия, после чего изображение напечатали в местной газете. Оперативники призвали всех граждан, кому было что-либо известно о серьгах, обратиться в милицию.

Через некоторое время сыщикам позвонила саратовчанка. Она сообщила, что видела похожие украшения на коллеге — Марине Снеговой. Когда оперативники пришли к женщине домой, на ней были те самые серьги. При этом Снегова не могла объяснить, откуда у нее украшения. Ее задержали, а вскоре в СИЗО попал и ее муж — 23-летний сотрудник пожарной охраны Олег Снегов. На допросе он неожиданно рассказал следователям об убийствах, которые совершил. Часть из них никто даже не пытался объединить в одну серию.

Что известно о серийном убийце Олеге Снегове

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Снегов родился в 1968 году в Саратовской области. После окончания школы он ушел в армию. Демобилизовавшись, молодой человек устроился на работу в пожарную часть. Вскоре он женился, в 1990 году у супругов родился ребенок.

Преступник Олег Снегов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Коллеги положительно отзывались о Снегове. Он вел здоровый образ жизни и не употреблял спиртное. После задержания мужчина признался в том, что на преступления его толкнула корысть. На допросах он рассказывал, что некоторые знакомые имели теневые источники дохода и не испытывали трудностей с деньгами.

После службы в армии Снегов пытался заняться нелегальным бизнесом, но безуспешно. Он устроился на работу в пожарную часть не ради помощи людям, а чтобы в суматохе воровать у погорельцев ценные вещи.

«Семье нужно было одеваться, а денег не хватало. Ему хотелось дарить жене золотые изделия. Вот он с этой целью и промышлял», — рассказывал бывший следователь по особо важным делам Александр Митин, который вел дело саратовского убийцы.

Какой приговор суд вынес саратовскому маньяку

Снегова признали вменяемым и отдали под суд. Во время процесса отец одной из погибших, ветеран Великой Отечественной войны Павлюченко, пронес в здание суда кортик, которым хотел убить фигуранта. Конвойный успел это заметить и остановил самосуд. У убитого горем Павлюченко произошел сердечный приступ, но врачи спасли ему жизнь.

В 1992 году коллегия Саратовского областного суда признала Снегова виновными в убийствах и хищениях, приговорив его к смертной казни. Вскоре маньяка расстреляли.

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