Душил, насиловал, топил в Волге: сын директора НИИ держал в страхе Балаково

В городе Балаково Саратовской области произошли убийства с изнасилованиями девушек и мальчиков школьного возраста. Преступления совершал маньяк, которого отправили на исправительные работы. Как угон мотоцикла помог сыщикам поймать душегуба — в материале NEWS.ru.

Что известно о преступлениях балаковского маньяка

Первое убийство произошло в июне 1980 года. Маньяк заметил 18-летнюю студентку Елену Потехину на танцах в балаковском ДК «Химик». После вечеринки он пошел вслед за девушкой и напал на нее у подъезда дома, в котором она проживала. Затащив студентку в подвал, преступник задушил ее поясом от платья и забрал себе на память ее серьги.

Второе убийство произошло в начале августа 1980-го. Маньяк познакомился с девушкой на танцах в ДК «Химик» и увязался за ней. Затем преступник накинулся на нее и задушил бюстгальтером на территории школы. Погибшей оказалась 21-летняя швея ателье Ирина Храмова.

Два похожих по почерку преступления вызвали в городе панику. Среди местных жителей поползли слухи о таинственном убийце с танцев. На балаковских предприятиях стали создавать дополнительные отряды дружинников, которые вместе с милицией патрулировали город. Заметив это, серийный убийца изменил тактику и стал нападать на мальчиков.

В конце августа он заманил на стройку школьника, где изнасиловал и задушил. Как выяснили эксперты, маньяк обездвижил ребенка сгибом локтя, оставив специфические следы на шее. Таким же образом он нападал на девушек после танцев.

Еще одно убийство произошло в октябре 1980 года — жертвой душегуба стал 12-летний мальчик. В день гибели он отправился за город, чтобы покататься на велосипеде. Маньяк расправился с ним в лесу, спрятал труп в дачном домике, а велосипед утопил в Волге.

Последнее убийство произошло в областном центре — Саратове — в ноябре 1980-го. Жертвой преступника и его подельников оказался местный житель Сергей Быков, который по вечерам подрабатывал извозчиком на «Москвиче». Сев в автомобиль, маньяк и его знакомые задушили водителя мохеровым шарфом и бросили тело на территории насосной станции.

Преступник и жертва в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сколько еще нападений совершил маньяк в Балаково

До серии убийств, весной 1980 года, маньяк изнасиловал мальчика-подростка в Балаково, попытался его задушить, после чего сбросил в Волгу. Впоследствии пострадавший пришел в себя и выбрался из воды. Мальчик рассказал милиционерам, что у нападавшего был красный брючной ремень. Оперативники составили фоторобот подозреваемого.

В августе педофил напал на двух школьников на стройке. Он ударил одного из них кирпичом по голове, а второму велел стоять и не двигаться. Маньяк попытался изнасиловать раненого школьника, однако подростки смогли убежать.

Как милиционеры искали серийного убийцу в Балаково

В начале 1980-х Балаково был центром нескольких всесоюзных ударных комсомольских строек. На них работали не только добровольцы, но и уголовники, которых суд приговорил к принудительным работам или которым заменил тюремные сроки на этот вид наказания. Следователи запросили списки всех лиц, работающих на стройках и осужденных за изнасилование.

«[Некоторые из них] вели себя не должным образом, не ночевали [в общежитиях по месту работы], никого и ничего не боялись», — рассказал в эфире программы «Следствие вели с Леонидом Каневским» ветеран саратовской прокуратуры Юрий Моисеев.

Сыщики изучали дела закоренелых уголовников и рецидивистов, но это оказалось ошибкой. После первого преступления, когда преступник бросил в воду школьника, фоторобот нападавшего разослали по всем учреждениям. Ориентировка пришла в том числе в общежитие, где проживал маньяк.

Несколько сотрудников общаги опознали осужденного, который был на особом контроле, поскольку отбывал наказание в виде принудительных работ. Тем не менее один из их коллег выгородил подозрительного постояльца. Позднее выяснилось, что этот контролер был приятелем преступника и получал от него взятки за то, что закрывал глаза на нарушения режима.

Через несколько дней после убийства Быкова сыщики обнаружили в его машине отпечатки пальцев Александра Юрпалова, осужденного за хулиганство. Он трудился на балаковском предприятии и жил в том же общежитии, где и покрывавший его комендант.

Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кроме того, в милицию Балаково обратился местный житель, у которого угнали мотоцикл. Он рассказал, что после кражи увидел объявление о продаже своего байка и отправился по указанному адресу.

По словам мужчины, неизвестный попытался продать ему его собственный мотоцикл. Поняв это, злоумышленник скрылся. Милиционеры показали мотоциклисту фотографию Юрпалова, и тот опознал продавца. Вскоре сыщики задержали подозреваемого, который в ходе допросов признался в преступлениях.

Чем занимался Юрпалов до серии убийств

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Юрпалов родился в 1960 году в Зеленограде в зажиточной семье. Мать будущего маньяка в 1970-е работала в секретариате местного райкома КПСС и курировала детские учреждения, а отец был директором одного из действовавших в наукограде НИИ.

После школы Юрпалов поступил в вуз, но потерял интерес к учебе. С подросткового возраста он проявлял повышенное половое влечение к противоположному полу. Юрпалов считался представителем «золотой молодежи», обладал привлекательной внешностью и атлетическим телосложением. Родители купили ему автомобиль ВАЗ-2101, на котором он катался по городу, привлекая внимание девушек.

В 1978 году Юрпалова заподозрили в серии изнасилований. По версии следствия, он знакомился с девушками, сажал их в машину и отвозил на окраину города, где предлагал заняться сексом. Если подруги отказывались, он избивал их и силой склонял к интимной связи. Несколько потерпевших не стали обращаться в милицию, опасаясь огласки и проблем с репутацией.

Одна из девушек оказала сопротивление мажору и сбежала. Затем она рассказала сыщикам о попытке изнасилования и описала внешность Юрпалова. Милиционеры задержали молодого человека и предъявили ему обвинения в изнасиловании. Однако благодаря влиятельным родителям дело переквалифицировали на статью о злостном хулиганстве. Суд приговорил Юрпалова к четырем годам колонии. Он отсидел половину срока, после чего ему смягчили наказание. В начале 1980 года молодого человека отправили в Балаково на «химию» — так во времена СССР называли принудительные работы.

Александр Юрпалов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Юрпалов поселился в общежитии и устроился на работу водителем на предприятии «ГЭС-Строй». Маньяк сколотил целую банду, о существовании которой никто не подозревал до его задержания.

Юрпалов производил приятное впечатление на знакомых и коллег. Он не пил и не курил, а также считался передовиком производства.

Что стало с маньяком Юрпаловым после задержания

Юрпалов сознался в 30 автоугонах, совершенных вместе с другими жителями общежития. Он объяснил преступления тем, что любит быструю езду. Злоумышленники топили угнанные транспортные средства в водоеме.

Юрпалов признался в убийствах и изнасилованиях после того, как сыщики повесили на одном из стендов в отделе милиции портрет мальчика, задушенного в лесу. «Увидев лицо ребенка, подозреваемый дергался, как от удара током», — сказал Каневский.

«Он начал давать показания, причем такие, что у меня мурашки по телу пошли. Он очень легко и свободно относился к тому, что совершил, и не переживал по этому поводу», — заявил экс-сотрудник прокуратуры Саратовской области Юрий Моисеев.

Юрпалов сообщил на допросе, что убил Быкова вместе с двумя сообщниками. Затем троица решила отправиться на «Москвиче» жертвы в саратовский аэропорт, чтобы ограбить пассажиров. Но машина сломалась в дороге, из-за чего преступники отказались от этой затеи.

Суд в Балаково признал Юрпалова виновным в убийствах, изнасилованиях, угонах и приговорил к расстрелу. Маньяка казнили 11 сентября 1981 года. Сообщники Юрпалова получили по 15 лет лишения свободы. Контролер общежития, который покрывал серийного убийцу, был приговорен к восьми годам в колонии.

Читайте также:

«Приморский Чикатило»: извозчик на уазике убивал молодых попутчиц

«Борец» за трезвость: архангельский дружинник расчленил топором семь женщин

Признались в 170 убийствах, не пощадили мать: как близнецы кошмарили Урал

Насиловал, убивал, сжигал трупы: тракторист целый год кошмарил Вологду

Насиловал в шлемофоне: маньяк-физрук пять лет держал в страхе все Приморье