Зеленский прилетел на переговоры с Трампом в США

Зеленский прилетел на переговоры с Трампом в США Зеленский прилетел на переговоры с Трампом в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил телеканал «Общественное», ссылаясь на свои источники. Визит украинского политика подтверждается и заявлениями администрации США.

Ранее представители Белого дома заявили, что президент США встретится с Зеленским 28 декабря во Флориде, где находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Данный визит происходит на фоне продолжающегося конфликта и нового витка коррупционного скандала в Киеве.

Позже стало известно, что встреча Трампа и Зеленского перенесена на более позднее время. Согласно официальному заявлению Белого дома, переговоры теперь запланированы на воскресенье в 21:00 по московскому времени. К этому моменту Зеленский уже прибыл на территорию Соединенных Штатов.

Позже бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что вероятность встречи Зеленского и Трампа оказалась под вопросом. Он предположил, что американский лидер и вовсе может отказаться от переговоров с украинским главой из-за нового коррупционного скандала.