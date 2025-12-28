«Поступают регулярно»: директор ЗАЭС рассказал об угрозах атомщикам

Персонал Запорожской АЭС получает угрозы с украинской стороны, рассказал РИА Новости директор станции Юрий Черничук. Сотрудников регулярно запугивают физической расправой в случае перехода предприятия под контроль Вооруженных сил Украины.

Угрозы постоянно поступают в том или ином виде тем или иным сотрудникам. На них оказывают моральное давление <…>. Всем, кто работает сейчас на объекте, эти угрозы сыплются, — сказал Черничук.

По его словам, со временем персонал станции научился воспринимать эти угрозы более спокойно. Тем не менее сохраняется психологическое давление и ситуация с безопасностью сотрудников остается напряженной.

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что первый блок Запорожской АЭС полностью готов к введению в эксплуатацию. По его словам, в будущем также может возобновиться выработка электроэнергии.

Позже политолог Евгений Минченко предполагал, что контроль над Запорожской атомной электростанцией, одной из крупнейших на Украине, должен оставаться за Россией или быть совместным с Соединенными Штатами. По его словам, передача этого важного актива под управление Киева является нецелесообразной.