23 декабря 2025 в 17:22

В Росатоме рассказали о состоянии первого блока ЗАЭС

Лихачев: первый блок ЗАЭС готов к эксплуатации

Первый энергоблок ЗАЭС Первый энергоблок ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости
Первый блок Запорожской АЭС полностью готов к введению в эксплуатацию, рассказал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе церемонии вручения лицензии на работу блока № 1. По его словам, которые передает ТАСС, в будущем также может возобновиться выработка электроэнергии.

Первый блок Запорожской АЭС полностью готов к эксплуатации. Мы постепенно подходим к возможному изменению режима эксплуатации энергоблока № 1 в будущем — возобновлению выработки электроэнергии, — подчеркнул Лихачев.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Запорожская АЭС должна находиться под совместным управлением России и Международного агентства по атомной энергии. По его мнению, это обеспечит безопасность объекта и предотвратит возможные провокации.

Также первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечал, что совместное управление Запорожской атомной электростанцией США, Украиной и Россией может стать миной замедленного действия. Он пояснял, что Киев не должен быть включен в этот перечень, поскольку АЭС находится на российской территории.

