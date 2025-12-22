«Она полыхнет»: в СФ резко отреагировали на вариант США контроля над ЗАЭС

Совместное управление Запорожской атомной электростанции тремя странами может стать миной замедленного действия, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал предложение США о передаче контроля над объектом представителям Вашингтона, Москвы и Киева. Он отметил, что Украина не должна быть включена в этот перечень, поскольку АЭС находится на российской территории.

Я не очень понимаю, каким образом может быть контроль между двумя странами, которые ведут боевые действия. Даже если будет заключено перемирие, это не значит, что отношения становятся идеальными и можно будет управлять совместно таким опасным стратегическим объектом, каким является Запорожская атомная станция. И потом, я не могу понять, станция находится на конституционной территории России. С какого бока Украина должна будет там находиться? Ведь это не отвечает интересам безопасности ни нашей страны, ни Украины. Это будет потенциальная мина замедленного действия. Рано или поздно она полыхнет, — высказался Джабаров.

Он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать российское руководство, специалисты и эксперты. Однако сенатор выразил сомнения, что Россия согласится на такой шаг. По словам Джабарова, Украина, как проигравшая сторона, тщетно пытается выдвигать условия, особенно по поводу территорий, которые уже находятся под контролем ВС РФ.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Запорожская АЭС должна находиться под совместным управлением России и Международного агентства по атомной энергии. По его мнению, это обеспечит безопасность объекта и предотвратит возможные провокации.