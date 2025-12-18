В ГД отреагировали на идею передать управление Запорожской АЭС трем странам

Запорожская атомная электростанция должна находиться под управлением России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с целью обеспечения безопасности, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал предложение США о совместном управлении ЗАЭС представителями Вашингтона, Москвы и Киева. По словам парламентария, это позволит избежать возможных провокаций.

Я думаю, что в такой ситуации более безопасная эксплуатация Запорожской АЭС будет под управлением России и МАГАТЭ. Это будет предпочтительнее, потому что могут быть провокации, — поделился Чепа.

Ранее стало известно, что МАГАТЭ не имеет возможности обнародовать информацию о тех, кто несет ответственность за удары по Запорожской атомной электростанции. Глава агентства Рафаэль Гросси отметил, что обе стороны конфликта критикуют его за отсутствие таких данных. По его словам, МАГАТЭ выполняет функции исключительно аудитора и инспектора.