11 января 2026 в 18:36

Опубликованы кадры применения тайно отправленного на Украину ЗРК Tempest

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Украинские подразделения начали эксплуатацию мобильного зенитного комплекса (ЗРК) Tempest, тайно переданного США. Кадрами его первого применения на передовой поделился Telegram-канал «Военный осведомитель».

Комплекс представляет собой легкое багги, оснащенное пусковой установкой для двух ракет, что делает систему крайне маневренной и удобной для засад на беспилотники самолетного типа. По имеющимся данным, комплекс был негласно передан Соединенными Штатами для прохождения испытаний в условиях интенсивных боевых действий. Ранее система демонстрировалась лишь на выставке AUSA в Вашингтоне в октябре 2025 года, и официальных сообщений о ее поставках на Украину не поступало.

Техническую основу комплекса составляют ракеты AGM-114L Longbow, работающие в миллиметровом диапазоне волн. Эта модификация знаменитых Hellfire оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет поражать воздушные цели на дистанции до восьми километров.

Ранее российские военные впервые уничтожили пусковую установку украинской реактивной системы залпового огня «Буран». Министерство обороны РФ сообщило, что удар по ней был нанесен подразделениями группировки «Центр».

