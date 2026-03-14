США резко снизили плату за отказ от гражданства

США резко снизили плату за отказ от гражданства

Американский Госдеп снизил плату за отказ из гражданства США на 80%. Теперь она составит $450 (36 тыс. рублей), вместо с $2350 (188 тыс. рублей).

Размер сбора увеличили в 2015 году ввиду резко возросшего числа обращений. Причиной чему стало стремление американских граждан, проживающих за границей, избежать отчетности перед налоговой службой США согласно обновленным требованиям. Плату пообещали снизить в 2023 году, и лишь теперь этот план был реализован.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа запустила сайт по оформлению так называемой «Золотой карты Трампа». Программа предлагает состоятельным иностранцам получение американского вида на жительство за $1 млн (77,9 млн рублей). Согласно информации, представленной на сайте, программа позиционируется как кратчайший путь к гражданству США для проверенных заявителей.

До этого Трамп рассказал о желании лишать американского гражданства мигрантов, пойманных на совершении преступлений. Он добавил, что эта мера коснется и тех, кто получил статус при предыдущих администрациях,

США резко снизили плату за отказ от гражданства
