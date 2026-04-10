10 апреля 2026 в 01:18

Трамп в угрожающем ключе обратился к иранским властям

Трамп настоятельно призвал Иран не брать плату за проход судов в Ормузе

Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес Тегерана в связи с появившимися сообщениями о взимании платы за проход танкеров через Ормузский пролив. Американский лидер в своем посте в соцсети Truth Social потребовал немедленно прекратить эту практику, если она действительно имеет место.

Трамп дал понять, что такие действия со стороны Ирана неприемлемы, и призвал руководство Исламской Республики не испытывать судьбу. В Вашингтоне пока не уточнили, какие именно санкционные или иные меры могут последовать, в случае если Тегеран проигнорирует предупреждение.

Поступают сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы это было не так. А если это так, им лучше сейчас же прекратить, — написал американский лидер.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что главным условием безопасного судоходства в Ормузском проливе является соблюдение условий перемирия со стороны Соединенных Штатов. По его словам, работа на этом водном пути осуществляется на основе установленных инструкций, в координации с Вооруженными силами Ирана, по определенным маршрутам и с соблюдением действующих технических мер.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
