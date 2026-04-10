Трамп в угрожающем ключе обратился к иранским властям Трамп настоятельно призвал Иран не брать плату за проход судов в Ормузе

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в адрес Тегерана в связи с появившимися сообщениями о взимании платы за проход танкеров через Ормузский пролив. Американский лидер в своем посте в соцсети Truth Social потребовал немедленно прекратить эту практику, если она действительно имеет место.

Трамп дал понять, что такие действия со стороны Ирана неприемлемы, и призвал руководство Исламской Республики не испытывать судьбу. В Вашингтоне пока не уточнили, какие именно санкционные или иные меры могут последовать, в случае если Тегеран проигнорирует предупреждение.

Поступают сообщения, что Иран взимает плату с танкеров, которые проходят через Ормузский пролив. Лучше бы это было не так. А если это так, им лучше сейчас же прекратить, — написал американский лидер.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что главным условием безопасного судоходства в Ормузском проливе является соблюдение условий перемирия со стороны Соединенных Штатов. По его словам, работа на этом водном пути осуществляется на основе установленных инструкций, в координации с Вооруженными силами Ирана, по определенным маршрутам и с соблюдением действующих технических мер.