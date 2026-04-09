Иран раскрыл главное условие безопасности в Ормузском проливе Аракчи: в Ормузском проливе будет безопасно, если США не сорвут перемирие

Главным условием безопасного судоходства в Ормузском проливе является соблюдение условий перемирия со стороны Соединенных Штатов, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, которые передают РИА Новости, ситуация наладится только при соблюдении перемирия.

Безопасное судоходство на этом водном пути будет возможно на основе установленных инструкций, в координации с вооруженными силами Ирана, по определенным маршрутам и с соблюдением действующих технических мер — при условии, что американская сторона будет соблюдать свои обязательства, — сказал Аракчи.

Глава МИД Ирана ранее заявил, что безопасная навигация в Ормузском проливе будет восстановлена в течение двух недель после заключения соглашения о прекращении огня между Тегераном и его оппонентами. Он подчеркнул, что этот процесс будет осуществляться в тесном сотрудничестве с вооруженными силами страны. Для обеспечения безопасного прохода судов потребуется координация с иранскими военными, а также соблюдение определенных технических ограничений.