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12 июня 2026 в 08:06

Москвичам пообещали аномальную жару в День России

Гидрометцентр спрогнозировал 33-градусную жару в Москве в День России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В День России, 12 июня, в Москве ожидается жара до +33 градусов, сообщили в Гидрометцентре. Местами возможен кратковременный дождь, в отдельных районах — гроза.

Ночью в пятницу, 12 июня, температура опустится до +16 градусов. В Подмосковье столбики термометров, по словам синоптиков днем поднимутся местами до +33, а ночью похолодает до +13 градусов. В связи с жарой в Москве введен оранжевый уровень погодной опасности. Метеопредупреждение будет действовать до 18:00 по московскому времени 13 июня.

Ранее специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявляла, что в День России в Москве ожидается жара до +31 градуса. По ее словам, ночью 12 июня небо будет частично затянуто облаками, осадков не предвидится. Днем воздух в столице прогреется до +29–31 градуса, в области — также до +31. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

До этого врач и телеведущая Елена Малышева отмечала, что в жару при употреблении алкоголя необходимо запивать каждый глоток спиртного стаканом воды. При этом она подчеркнула, что в знойную погоду от алкоголя лучше отказаться полностью. Спиртные напитки вызывают сильное обезвоживание.

Москва
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