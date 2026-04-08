08 апреля 2026 в 05:58

Иран объявил о свободном проходе через Ормузский пролив

Проход через Ормузский пролив станет безопасным в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на своей странице в соцсети. Он подчеркнул, что это будет происходить в координации с вооруженными силами страны.

Безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель в координации с иранскими вооруженными силами и с учетом существующих технических ограничений. <...> если нападения на Иран прекратятся, вооруженные силы исламской республики также прекратят свои оборонительные атаки, — сообщил Аракчи.

Ранее иранский Высший совет национальной безопасности заявил об «исторической победе» в противостоянии с США и Израилем. Согласно информации пресс-служб, удары были нанесены по ключевым объектам военной инфраструктуры противника.

До этого посол Исламской Республики в Пакистане Реза Амири Могаддам сообщил, что Иран и США сумели преодолеть критическую фазу переговоров. Он отметил, что стороны теперь движутся к следующему этапу, где диалог должен смениться реальными шагами.

Кроме того, США рассчитывают на то, что прекращение огня с Ираном вступит в силу сразу после открытия Ормузского пролива. Об этом во вторник сообщили официальные представители Белого дома.

