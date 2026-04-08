Стало известно условие для начала перемирия между США и Ираном

США рассчитывают на то, что прекращение огня с Ираном вступит в силу сразу после открытия Ормузского пролива, передает Axios. Об этом во вторник сообщили официальные представители Белого дома.

Источник отметил, что договоренности вступят в силу, когда Иран обеспечит свободное движение через пролив. По словам корреспондента Барака Равида, президент США Дональд Трамп сообщил о временной приостановке возможных ударов по гражданской инфраструктуре страны на две недели при выполнении именно этого условия.

Ранее Трамп сообщил: США и Иран договорились о двустороннем прекращении огня сроком на две недели. По его словам, решение было согласовано лидерами стран и поддержано военными структурами обеих сторон.

До этого постпред Китая при ООН Фу Цун заявил, что удары США и Израиля по Ирану были осуществлены без одобрения Совета Безопасности и вразрез с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций. Китайский дипломат напомнил, что на тот момент с Тегераном велись интенсивные переговорные процессы.