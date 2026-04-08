08 апреля 2026 в 03:06

Стало известно условие для начала перемирия между США и Ираном

Axios: перемирие между США и Ираном начнется после открытия Ормузского пролива

США рассчитывают на то, что прекращение огня с Ираном вступит в силу сразу после открытия Ормузского пролива, передает Axios. Об этом во вторник сообщили официальные представители Белого дома.

Источник отметил, что договоренности вступят в силу, когда Иран обеспечит свободное движение через пролив. По словам корреспондента Барака Равида, президент США Дональд Трамп сообщил о временной приостановке возможных ударов по гражданской инфраструктуре страны на две недели при выполнении именно этого условия.

Ранее Трамп сообщил: США и Иран договорились о двустороннем прекращении огня сроком на две недели. По его словам, решение было согласовано лидерами стран и поддержано военными структурами обеих сторон.

До этого постпред Китая при ООН Фу Цун заявил, что удары США и Израиля по Ирану были осуществлены без одобрения Совета Безопасности и вразрез с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций. Китайский дипломат напомнил, что на тот момент с Тегераном велись интенсивные переговорные процессы.

Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

