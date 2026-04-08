08 апреля 2026 в 03:20

Иран объявил о полной победе над США и Израилем

Тегеран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иранский Высший совет национальной безопасности заявил об «исторической победе» в противостоянии с США и Израилем, передает Press-TV. Согласно информации пресс-служб, удары были нанесены по ключевым объектам военной инфраструктуры противника.

По оценке совета, Иран и движение сопротивления практически полностью уничтожили американскую военную машину в регионе и нанесли сокрушительные удары по инфраструктуре и потенциалу, который противник наращивал многие годы для ведения войны против Исламской Республики. Иранская сторона считает результаты операций исторически значимыми и оценивает их как поражение США и Израиля.

Ранее посол Исламской Республики в Пакистане Реза Амири Могаддам сообщил, что Иран и США сумели преодолеть критическую фазу переговоров. Он отметил, что стороны теперь движутся к следующему этапу, где диалог должен смениться реальными шагами.

Кроме того, США рассчитывают на то, что прекращение огня с Ираном вступит в силу сразу после открытия Ормузского пролива. Об этом во вторник сообщили официальные представители Белого дома.

Названы болезни, угрожающие детям на фоне стресса
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Цены на нефть стремительно падают после объявления перемирия США и Ирана
Трамп объявил о гарантиях безопасности в Ормузском проливе от Ирана
Иран объявил о полной победе над США и Израилем
Врач назвала одно из самых опасных заблуждений о венерических инфекциях
Названо место первого раунда переговоров США и Ирана
Стало известно условие для начала перемирия между США и Ираном
«Нога бога», разрыв «крестов», 23 трофея: как живет Игорь Акинфеев
Трамп заявил о шансах на окончательное урегулирование конфликта с Ираном
Израиль присоединился к США для временного прекращения огня с Ираном
Посол Ирана раскрыл детали переговоров с США
Стало известно, куда переезжают богатые британцы из Дубая
Боевики из «Крокуса» планировали атаковать одну из башен «Москва-Сити»
Бензин «по талонам», еда втридорога: ЕС задыхается без нефти и газа из РФ
Трамп сообщил о двухнедельном прекращении огня с Ираном
Американский самолет вылетел с базы в Британии на Ближний Восток
Размялись перед Санкт-Петербургом: ЦСКА уверенно обыграл «Локомотив-Кубань»
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Краснов оценил преимущества российской юрисдикции для бизнеса
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

