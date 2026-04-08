Иран объявил о полной победе над США и Израилем

Иранский Высший совет национальной безопасности заявил об «исторической победе» в противостоянии с США и Израилем, передает Press-TV. Согласно информации пресс-служб, удары были нанесены по ключевым объектам военной инфраструктуры противника.

По оценке совета, Иран и движение сопротивления практически полностью уничтожили американскую военную машину в регионе и нанесли сокрушительные удары по инфраструктуре и потенциалу, который противник наращивал многие годы для ведения войны против Исламской Республики. Иранская сторона считает результаты операций исторически значимыми и оценивает их как поражение США и Израиля.

Ранее посол Исламской Республики в Пакистане Реза Амири Могаддам сообщил, что Иран и США сумели преодолеть критическую фазу переговоров. Он отметил, что стороны теперь движутся к следующему этапу, где диалог должен смениться реальными шагами.

Кроме того, США рассчитывают на то, что прекращение огня с Ираном вступит в силу сразу после открытия Ормузского пролива. Об этом во вторник сообщили официальные представители Белого дома.