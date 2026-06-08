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08 июня 2026 в 13:17

Военэксперт рассказал, как защитить поезда от украинских дронов

Военэксперт Козюлин предложил ставить на поезда системы РЭБ для защиты от дронов

Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4» Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пассажирские поезда на российских железных дорогах можно защитить от террористических ударов украинских дронов с помощью систем радио-электронной борьбы и современных средств ПВО, например, лазеров, рассказал NEWS.ru военный эксперт заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, комплексы РЭБ будут эффективны, так как железнодорожные объекты атакуют дроны, управляемые по радио или спутниковой связи.

Те дроны, которые по поездам бьют, могут лететь со сравнительно небольшой дальности в 50-60 км, или быть дальнобойными, но в любом случае они управляются не по оптоволокну, а по радио или через спутники. Значит, они уязвимы для систем РЭБ. А поезд — достаточно массивная платформа, чтобы ставить на него мощные широкополосные системы РЭБ, — сказал Козюлин.

Он отметил, что железнодорожная сеть в РФ длинная, и закрыть ее всю средствами ПВО не получится. А комплексы РЭБ могут стать решением вопроса. При этом в отдельных регионах, где риск атак наиболее высок, эксперт предложил размещать плотную и сплошную систему ПВО.

Ранее полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что дроны, атаковавшие пассажирский поезд в Крыму, могли запустить из Одесской или Херсонской областей. По его словам, это наиболее прямой и короткий маршрут.

Россия
Крым
удары ВСУ
поезда
РЭБ
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