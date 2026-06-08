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08 июня 2026 в 13:17

Захарова раскрыла, как РФ будет строить отношения с Арменией после выборов

Захарова: Россия будет выстраивать отношения с Арменией с учетом шагов Еревана

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Россия намерена выстраивать дальнейший курс в отношении Армении с учетом реальных шагов армянского руководства, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, опубликованным на сайте ведомства, в Москве всегда были и будут заинтересованы в сильной и подлинно суверенной Армении.

Армянский народ является для нас братским, желаем ему мира и процветания. <...> Что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства, — отметила дипломат.

Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжит курс на Запад после победы на выборах. При этом, по словам эксперта, теперь Ереван будет придерживаться более осмотрительной политики в отношении России.

До этого стало известно, что партия Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов избирателей после подсчета на всех участках. Как уточнили в ЦИК республики, фракцию поддержали 727 160 человек. Второе место, предварительно, занимает блок «Сильная Армения», за которую отдали 23,29% голосов.

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