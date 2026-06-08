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08 июня 2026 в 13:18

«В обстановке давления»: Захарова о прошедших в Армении выборах

Захарова: выборы в Армении прошли в обстановке давления на оппозицию

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке давления на оппозицию, сообщается в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликован на сайте ведомства. По ее словам, страны Запада, в частности ЕС, пытались вмешаться в процесс голосования.

7 июня в Армении в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, в первую очередь ЕС, прошли парламентские выборы, — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что партия Пашиняна получила 49,81% голосов избирателей после подсчета на всех участках. В ЦИК республики уточнили, что фракцию поддержали 727 160 человек. При этом второе место, предварительно, занимает блок «Сильная Армения», за которую отдали 23,29% голосов.

До этого лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что за последний месяц власти республики арестовали около 75 членов его блока. При этом более 700 человек были задержаны. Карапетян также обратил внимание на то, что власти приостановили подсчет голосов на выборах, поскольку ожидали поражения.

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