В Кремле ответили на вопрос о нарушениях во время выборов в Армении

В Кремле ответили на вопрос о нарушениях во время выборов в Армении Песков: Москва фиксирует многочисленные нарушения на выборах в Армении

Москва фиксирует все многочисленные нарушения, которые имели место в ходе выборов в Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле ждут окончательных результатов голосования, передает РИА Новости.

Мы ждем этих окончательных результатов. Мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов, в том числе мы фиксируем и сообщения о многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов, — сказал он.

Ранее стало известно, что партия Пашиняна получила 49,81% голосов избирателей после подсчета на всех участках. В ЦИК республики уточнили, что фракцию поддержали 727 160 человек. При этом второе место, предварительно, занимает блок «Сильная Армения», за которую отдали 23,29% голосов.

Ранее сообщалось, что представители армянской правящей партии «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном допускали грубые и системные нарушения в процессе голосования на парламентских выборах. Марианна Каграманян, пресс-секретарь блока «Сильная Армения», утверждала в соцсетях, что Центризбирком и полиция игнорировали тревожную ситуацию и фактически самоустранились от контроля.