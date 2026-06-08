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08 июня 2026 в 13:29

Раскрыта истинная цель слов Стубба о трехступенчатой схеме переговоров

Политолог Кошкин: Стубб хочет представить ЕС главным инициатором мира на Украине

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press
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Президент Финляндии Александр Стубб, предлагая трехступенчатую схему переговоров, стремится обозначить Евросоюз главным инициатором мира на Украине, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Так, по его словам, Европа пытается получить от России выгодные для Запада уступки.

Каждый политик заинтересован в укреплении своих позиций, так что я не исключаю, что [Стубб] рассматривался как переговорщик с РФ. Да, его предлагали, как и кандидатуру экс-премьера Италии Марио Драги. Так что его фамилия крутится в калейдоскопе возможных представителей. Но у России есть своя позиция: все они находятся на стороне участников конфликта, и как они могут быть нейтральными личностями? Помимо прочего, он еще и предлагает некую трехступенчатую схему для начала переговоров, когда первый шаг должна сделать Еврокомиссия, дальше — Евротройка в лице Франции, Германии и Великобритании, — пояснил Кошкин.

По его словам, Евросоюз пытается ввести в заблуждение журналистов по всему миру. На этом фоне, предположил политолог, к концу следующей недели в глобальном обществе уже не останется сомнений, что именно Европа якобы продвигает мирный план разрешения кризиса.

Сейчас СМИ затушуют любую возможную альтернативную схему и будут рассказывать, что только Европа является мирным актором, который инициирует прекращение конфликта и знает, какие условия нужно выдвигать. Дело в том, что они просто хотят выторговать те требования, которые будут выгодны прежде всего ЕС и невыгодны России. Вот основной замысел. Цель европейцев сейчас заключается в том, чтобы втиснуться в этот переговорный процесс и занять лидирующее место, — заключил Кошкин.

Ранее Стубб заявил, что отношения с Россией рано или поздно придется поддерживать. При этом он подчеркнул необходимость переговоров с Москвой по украинскому вопросу, но уклонился от обсуждения своей кандидатуры.

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