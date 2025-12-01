День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 12:08

Трамп пригрозил мигрантам-преступникам с гражданством США

Трамп заявил о готовности лишать гражданства США мигрантов-преступников

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп рассказал о желании лишать американского гражданства мигрантов, пойманных на совершении преступлений. Свою позицию он озвучил журналистам на борту президентского самолета по пути из Флориды в Вашингтон, подчеркнув, что эта мера коснется и тех, кто получил статус при предыдущих администрациях, передает The Daily Beast.

Если преступники приехали в нашу страну и получили гражданство при [46-м президенте США Джо] Байдене или еще при ком-то, кто не знал, чем они занимаются, то, если бы у меня была такая возможность, я бы совершенно точно лишил их гражданства, — сказал Трамп.

Ранее глава USCIS Джозеф Эдлоу сообщил, что Федеральная миграционная служба США приостановила рассмотрение всех заявлений о предоставлении убежища после инцидента со стрельбой по военным у Белого дома. Данная мера направлена на усиление процедур проверки иностранных граждан.

До этого в результате стрельбы в Вашингтоне были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Директор ФБР Кэш Патель также опроверг информацию об их гибели. Территория вокруг места нападения была оцеплена, подозреваемого задержали. По данным телеканала CBS, им оказался гражданин Афганистана.

Дональд Трамп
США
гражданства
мигранты
преступники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телеведущая Дмитриева раскрыла, как похудела на 46 килограммов
Бизнесмен хочет воспользоваться судом присяжных в деле об убийстве Кивы
В России снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Останки криптобизнесмена Новака и его жены нашли в пустыне
Врач оценил слова академика РАН о росте продолжительности жизни до 120 лет
В Ленобласти кража автомобиля обернулась масштабным пожаром
Ушел из жизни двукратный чемпион «Ролан Гаррос»
Петербуржцы столкнулись с массовыми сбоями мобильного интернета
Россиянина спасли после 12 лет рабства в Дагестане
Подмосковный маньяк признался в еще одном преступлении
Зеленский задумался о «непростых вещах» после переговоров с США
В Бурятии три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе
Раскрыт график Путина на ближайшие дни
Лариса Долина столкнулась с еще одной отменой после квартирного скандала
В Минском институте современных знаний подтвердили поступление Булановой
Россиянка выпрыгнула из окна в попытке спастись от сожителя
Риелтор оценил идею ввести в России залоговое удержание квартир
Торговца из Петербурга заподозрили в мошенничестве из-за продажи шубы
В Кремле отказались отвечать на вопрос о пребывании Асада в России
«Обрадовался»: Песков о звонке Путина пострадавшему от взрыва мальчику
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных
Общество

Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.