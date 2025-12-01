Трамп пригрозил мигрантам-преступникам с гражданством США

Президент США Дональд Трамп рассказал о желании лишать американского гражданства мигрантов, пойманных на совершении преступлений. Свою позицию он озвучил журналистам на борту президентского самолета по пути из Флориды в Вашингтон, подчеркнув, что эта мера коснется и тех, кто получил статус при предыдущих администрациях, передает The Daily Beast.

Если преступники приехали в нашу страну и получили гражданство при [46-м президенте США Джо] Байдене или еще при ком-то, кто не знал, чем они занимаются, то, если бы у меня была такая возможность, я бы совершенно точно лишил их гражданства, — сказал Трамп.

Ранее глава USCIS Джозеф Эдлоу сообщил, что Федеральная миграционная служба США приостановила рассмотрение всех заявлений о предоставлении убежища после инцидента со стрельбой по военным у Белого дома. Данная мера направлена на усиление процедур проверки иностранных граждан.

До этого в результате стрельбы в Вашингтоне были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Директор ФБР Кэш Патель также опроверг информацию об их гибели. Территория вокруг места нападения была оцеплена, подозреваемого задержали. По данным телеканала CBS, им оказался гражданин Афганистана.