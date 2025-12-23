Главред-иноагент остался без российского паспорта

Главного редактора онлайн-издания «Важные истории» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Романа Анина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) лишили российского гражданства, сообщает ТАСС. Известно, что журналист, будучи уроженцем Молдавии, стал гражданином РФ в 2006 году.

В период до 2024 года Анин был зарегистрирован на территории города Ярославля. Дорогомиловский суд Москвы 31 марта заочно назначил Анину восемь лет и шесть месяцев лишения свободы по делу о распространении фейков об армии России.

В настоящее время паспорт гражданина Российской Федерации, а также заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющие личность мужчины, признаны недействительными, — говорится в сообщении УМВД.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что иноагенты активно оспаривают свой статус, поскольку рассматривают Россию как запасной аэродром и надеются в будущем вернуться в страну для монетизации своего творчества. По его словам, такая настойчивость связана с провальными попытками найти себе место на западном рынке.