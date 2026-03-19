Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 11:16

«Могла быть последней»: Алаудинов раскрыл новые детали операции «Поток»

Алаудинов: ни один боец операции «Поток» не отказался от опасной задачи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ни один из участников операции «Поток» не отказался от выполнения задачи, несмотря на высокие риски, рассказал в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, бойцы заранее были предупреждены о возможных последствиях операции и осознавали степень опасности.

Он подчеркнул, что важную роль сыграла их психологическая готовность к выполнению задачи.

Я сегодня могу сказать, что ни один из них не отказался от задачи, которая реально для них могла быть последней. И я им это озвучивал. То есть психологическое состояние имело, наверное, главную роль, — сказал Алаудинов.

Об операции ВС РФ «Поток» стало известно в начале марта 2025 года. В рамках нее более 800 военнослужащих сводного штурмового отряда прошли около 12 километров по трубе газопровода, чтобы проникнуть в Суджу в Курской области.

Апти Алаудинов
Россия
Ахмат
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.