«Могла быть последней»: Алаудинов раскрыл новые детали операции «Поток» Алаудинов: ни один боец операции «Поток» не отказался от опасной задачи

Ни один из участников операции «Поток» не отказался от выполнения задачи, несмотря на высокие риски, рассказал в интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» генерал-лейтенант, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, бойцы заранее были предупреждены о возможных последствиях операции и осознавали степень опасности.

Он подчеркнул, что важную роль сыграла их психологическая готовность к выполнению задачи.

Я сегодня могу сказать, что ни один из них не отказался от задачи, которая реально для них могла быть последней. И я им это озвучивал. То есть психологическое состояние имело, наверное, главную роль, — сказал Алаудинов.

Об операции ВС РФ «Поток» стало известно в начале марта 2025 года. В рамках нее более 800 военнослужащих сводного штурмового отряда прошли около 12 километров по трубе газопровода, чтобы проникнуть в Суджу в Курской области.