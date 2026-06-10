В Минэнерго заявили о рисках при восстановлении энергоснабжения в Запорожье

В Минэнерго заявили о рисках при восстановлении энергоснабжения в Запорожье Минэнерго: угроза БПЛА затрудняет восстановление энергоснабжения в Запорожье

Угроза атак украинских БПЛА на Запорожскую область затрудняет восстановление нарушенного энергоснабжения в регионе, сообщило в Telegram Минэнерго Запорожской области. Работы ведутся в усиленном режиме, однако точные сроки возобновления нормального электроснабжения назвать пока не представляется возможным.

Работы ведутся в усиленном режиме, однако точные сроки возобновления нормального энергоснабжения назвать пока не представляется возможным из-за сохраняющейся угрозы повторных атак, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что более 300 тыс. абонентов в 16 муниципалитетах Запорожской области остались без электричества. Причиной отключений он назвал атаки на гражданскую инфраструктуру.

Балицкий также сообщал, что при массированной атаке ВСУ на населенные пункты Запорожской области минувшей ночью пострадали два человека. Всего было зафиксировано 18 целенаправленных ударов БПЛА. Целями атак стали Васильевский, Каменно-Днепровский, Михайловский, Приморский и Пологовский муниципальные округа, а также города Мелитополь, Энергодар и Бердянск.