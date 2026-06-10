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10 июня 2026 в 10:49

Балицкий раскрыл число пострадавших при атаках ВСУ на Запорожскую область

Балицеий: в Запорожской области от атак ВСУ пострадали два человека

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Два человека пострадали минувшей ночью при массированной атаке ВСУ на населенные пункты Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Всего было зафиксировано 18 целенаправленных ударов БПЛА.

В результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю на автодороге в районе села Бурчак Михайловского муниципального округа пострадала женщина 1980 года рождения, а в городе Пологи при атаке на грузовой автомобиль пострадал мужчина 1970 года рождения. Оба госпитализированы, — говорится в сообщении.

Целями атак стали Васильевский, Каменно-Днепровский, Михайловский, Приморский и Пологовский муниципальные округа, а также города Мелитополь, Энергодар и Бердянск. В селе Новоднепровка Каменно-Днепровского округа БПЛА ударил по территории детского сада: пострадавших нет, было повреждено остекление. В Мелитополе повреждены городская инфраструктура и частное имущество, в частности на улице Ломоносова три частных домовладения и припаркованные автомобили, жертв нет.

Ранее силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей.

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