Балицкий раскрыл число пострадавших при атаках ВСУ на Запорожскую область Балицеий: в Запорожской области от атак ВСУ пострадали два человека

Два человека пострадали минувшей ночью при массированной атаке ВСУ на населенные пункты Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Всего было зафиксировано 18 целенаправленных ударов БПЛА.

В результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю на автодороге в районе села Бурчак Михайловского муниципального округа пострадала женщина 1980 года рождения, а в городе Пологи при атаке на грузовой автомобиль пострадал мужчина 1970 года рождения. Оба госпитализированы, — говорится в сообщении.

Целями атак стали Васильевский, Каменно-Днепровский, Михайловский, Приморский и Пологовский муниципальные округа, а также города Мелитополь, Энергодар и Бердянск. В селе Новоднепровка Каменно-Днепровского округа БПЛА ударил по территории детского сада: пострадавших нет, было повреждено остекление. В Мелитополе повреждены городская инфраструктура и частное имущество, в частности на улице Ломоносова три частных домовладения и припаркованные автомобили, жертв нет.

Ранее силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей.