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18 июля 2026 в 17:09

В России сделали заявление на фоне атак ВСУ на Тамбов и Подмосковье

Депутат Миронов назвал терактами атаки ВСУ на Тамбов и Подмосковье

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Атаки Вооруженных сил Украины на Тамбов, Подмосковье и Владимир являются терактами, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, Киев умышленно выбирает гражданские объекты для убийства мирных жителей.

Новые удары беспилотниками по гражданским объектам — складам и жилым домам во Владимирской, Московской и Тамбовской области — это самые настоящие теракты против мирных граждан. Украинские террористы специально запускают ракеты и БПЛА по учебным заведениям, рынкам, магазинам, складам торговых компаний, чтобы вызвать массовую гибель и ранение людей, — заявил Миронов.

Депутат выразил соболезнования родным погибших. Он отметил, что для урегулирования СВО необходимо уничтожить все энергообъекты и логистику Украины.

Глубочайшие соболезнования семьям погибших! Скорейшего выздоровления пострадавшим! Эта подлая атака еще раз доказывает: для урегулирования конфликта нужно устранять от власти Зеленского и весь бандеровский режим. Необходимо тотальное уничтожение ВПК неонацистской Украины, всех энергообъектов и транспортных коммуникаций, по которым поставляется западное оружие. Иначе теракты на территории России будут продолжаться и никакого мира не будет, — резюмировал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский признался в причастности ВСУ к атаке на Тамбовскую область. По его словам, данный факт необходимо зафиксировать для будущего вынесения приговора украинскому политику.

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Тамбовская область
Подмосковье
Александрина Гуловская
А. Гуловская
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