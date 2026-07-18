В Госдуме вынесли приговор Зеленскому после атаки под Тамбовом Депутат Журавлев: Зеленский признался в убийстве людей под Тамбовом

Президент Украины Владимир Зеленский признался в причастности ВСУ к атаке на Тамбовскую область, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, данный факт необходимо зафиксировать для будущего вынесения приговора украинскому политику.

Зеленский, кстати, подтвердил, что это сделали ВСУ, то есть, по сути, признался, что именно по его приказу были убиты мирные рабочие, которые к боевым действиям не имели никакого отношения. Может, есть смысл завести по этому поводу уголовное дело, тем более что есть организатор и его чистосердечное признание, которое можно приложить к материалам и привести приговор в исполнение, — сказал Журавлев.

Депутат отметил, что для прекращения атак ВСУ на российские регионы необходимо уничтожить производство дронов для Киева.

Нужно на корню уничтожать саму индустрию дронов. Сейчас наконец работа над этим началась, но военных предприятий на Украине, очевидно, взрывается все еще недостаточно. Ликвидировать надо всю цепочку поступления в страну дронов и комплектующих к ним, — заявил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение отсутствием реакции со стороны деятелей культуры на гибель детей в результате удара ВСУ по общежитию в ЛНР. Она напомнила, что некоторые представители культуры публично высказывались после терактов и трагедий в разных странах, однако, по ее словам, не отреагировали на произошедшее в ЛНР.