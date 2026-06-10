Сотни тысяч абонентов в Запорожье лишились электроснабжения Балицкий: более 300 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области

Более 300 тыс. абонентов в 16 муниципалитетах Запорожской области остались без электричества, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Причиной отключений он назвал атаки на гражданскую инфраструктуру.

В результате атак на гражданскую инфраструктуру временно без электроснабжения остаются 16 муниципальных образований Запорожской области, более 300 тысяч абонентов, — сообщил губернатор.

Балицкий также сообщал, что при массированной атаке ВСУ на населенные пункты Запорожской области минувшей ночью пострадали два человека. Всего было зафиксировано 18 целенаправленных ударов БПЛА. Целями атак стали Васильевский, Каменно-Днепровский, Михайловский, Приморский и Пологовский муниципальные округа, а также города Мелитополь, Энергодар и Бердянск. В селе Новоднепровка Каменно-Днепровского округа БПЛА ударил по территории детского сада: пострадавших нет, было повреждено остекление.

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 326 украинских беспилотников над регионами России. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областей.