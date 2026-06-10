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10 июня 2026 в 11:49

Детский лагерь «Сокол» пошел на решительные меры после вспышки инфекции

В ачинском лагере «Сокол» ограничили передачу продуктов после вспышки инфекции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Руководство детского лагеря «Сокол» в Ачинске запретило передавать детям продукты после вспышки кишечной инфекции, сообщил ТАСС заместитель главы Ачинского муниципального округа Сергей Сетов. Всего за медицинской помощью обратились 16 детей, причем одного из пострадавших пришлось экстренно госпитализировать.

Руководством лагеря приняты более строгие меры с точки зрения недопустимости — приема-передачи детям, которые находятся на оздоровлении, каких-либо продуктов питания, фруктов и овощей, — сказал Сетов.

Из-за инцидента один из четырех жилых корпусов, где находились 87 детей в возрасте 10–11 лет, сразу закрыли на семидневный карантин. Всех школьников из этой группы оперативно отправили по домам. Всего же в рамках первой летней смены в данном загородном комплексе сейчас отдыхают 363 ребенка.

Роспотребнадзор проверил столовую и выяснил, что вспышка не связана с местным пищеблоком. По предварительной версии, инфекцию занес кто-то из прибывших на отдых. Ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело после массового заражения детей норовирусом в калининградском лагере «Алые паруса». В учреждении досрочно завершили смену.

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