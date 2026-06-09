Скандал с норовирусом в детском лагере обернулся уголовным делом Уголовное дело возбудили после вспышки норовируса в лагере в Калининграде

Правоохранители возбудили уголовное дело после массового заражения детей норовирусом в калининградском лагере, сообщило следственное управление СК РФ по Калининградской области в мессенджере МАКС. В учреждении досрочно завершили смену.

В Калининградской области по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей при организации летнего отдыха детей, возбуждено уголовное дело. <...> В настоящее время смена лагеря досрочно завершена, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вспышку норовируса зафиксировали в лагере «Алые паруса» в Калининградской области. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья и готовых блюд. Также они взяли биологический материал у работников пищеблока.

Ранее у подростков из детского лагеря в Башкирии, пожаловавшихся на плохое самочувствие, медики выявили норовирус. По данным Минздрава региона, за помощью обратились 16 детей, всех осмотрели, взяли анализы, но госпитализация никому не потребовалась.