Алаудинов: наемники из Грузии и Польши жестоко убивали жителей Курской области

Наемники из Грузии и Польши жестоко убивали жителей Курской области, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, бойцы «Ахмата» нашли в Погребках много мирных жителей со связанными за спиной руками.

Очень жестоко обошлись с нашим мирным населением и много погибших именно из-за фашистских действий наемнических формирований, к сожалению, — сказал Алаудинов.

Ранее генерал заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником. По мнению военачальника, после трибунала украинского главу следует приговорить к высшей мере наказания. Зеленский заслуживает подобной участи, подчеркнул Алаудинов.

Кроме того, он заявил, что после урегулирования ближневосточного кризиса НАТО может перейти к прямому военному столкновению с Россией. По словам военачальника, неспособность Киева добиться победы в конфронтации подтолкнула европейские страны к заявлениям о готовности воевать с Россией.