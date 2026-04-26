26 апреля 2026 в 10:23

Алаудинов рассказал об убийствах жителей Курщины наемниками ВСУ

Алаудинов: наемники из Грузии и Польши жестоко убивали жителей Курской области

Апти Алаудинов
Наемники из Грузии и Польши жестоко убивали жителей Курской области, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, бойцы «Ахмата» нашли в Погребках много мирных жителей со связанными за спиной руками.

Очень жестоко обошлись с нашим мирным населением и много погибших именно из-за фашистских действий наемнических формирований, к сожалению, — сказал Алаудинов.

Ранее генерал заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником. По мнению военачальника, после трибунала украинского главу следует приговорить к высшей мере наказания. Зеленский заслуживает подобной участи, подчеркнул Алаудинов.

Кроме того, он заявил, что после урегулирования ближневосточного кризиса НАТО может перейти к прямому военному столкновению с Россией. По словам военачальника, неспособность Киева добиться победы в конфронтации подтолкнула европейские страны к заявлениям о готовности воевать с Россией.

