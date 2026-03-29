Президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в комментарии РИА Новости. По его мнению, после военного трибунала украинского главу следует приговорить к высшей мере наказания.

Зеленский однозначно является военным преступником. Я об этом говорил всегда и буду говорить, что Зеленский заслуживает военного трибунала, — сказал Алаудинов.

Ранее бывший советник администрации главы государства Алексей Арестович заявил, что Зеленский постепенно сходит с ума по примеру лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. В частности, по его мнению, у украинского лидера наблюдается распад сознания.

До этого Арестович отметил, что Зеленский врет и преуменьшает реальные потери ВСУ. Он подчеркнул, что озвученная цифра — 55 тыс. погибших за четыре года — не соответствует действительности и подрывает доверие граждан, которые могут оценить масштабы трагедии по ситуации в кругу своих близких.