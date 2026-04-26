Алаудинов предположил, когда НАТО может решиться на конфликт с Россией

НАТО может вступить в открытый конфликт с Россией после завершения кризиса на Ближнем Востоке, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, неспособность Киева одержать победу в конфликте побудила страны Европы заявить о своих намерениях о подготовке войны с Россией.

По сути, Америка и Европа разыграли карту, в которой получилось так, что будто бы США и блок НАТО друг от друга где-то отвернулись. Мы должны понимать, что это как раз та подготовка, в результате которой блок НАТО уже может выйти на открытую конфронтацию с Россией, — убежден Алаудинов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что в Европе активно готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. По оценке парламентария, Москве необходимо восстановить свой военный потенциал.

Кроме того, Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что ВС РФ нарастили свою боевую мощь и способны дать отпор любому противнику. По словам военачальника, европейские планы по ослаблению России как в экономике, так и в военной сфере проваливаются.